  ما سبب ارتفاع أسعار سيارات تسلا؟

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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صرّح المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك يوم الإثنين، رداً على تغريدة من حساب شخص مجهول الهوية، يتحدث عن زيادة أسعار سيارات تسلا بسبب ارتفاع تكاليف سلسلة توريد صناعة السيارات، خاصة المواد الخام.

وتضمنت التغريدة أن هذا الشخص لا يحبذ الاتجاه التي تسير نحوه تسلا في زيادة الأسعار و إزالة ميزة دعامة أسفل الظهر للطراز Y

وردّ ماسك في تغريدة موضحاً: “الأسعار ترتفع بسبب ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد الرئيسية والمواد الخام بشكل أخص على المستوى الصناعي”.

وحسب ما أفاد موقع إليكتريك أن تسلا رفعت أسعار طراز 3 و Y وهي خامس زيادة في غضون بضعة أشهر فقط.

تعريف

شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائيّة للقطارات الكهربائية. هي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، وقد حازت أرباحًا بعدَ 10 سنواتٍ في الربع الأول عام 2013. يُعتبر ما جذب انتباهًا واسعًا لشركة تسلا هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوعِ سيدان، وعملية مثل السيارة تسلا طراز إس. الشركة أيضاً تقوم ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة أنَّه يسعى للإنتاج الكمي للسيّارات الكهربائية، لخفض تكلفتها لتكون في متناول المُستهلك المتوسط.