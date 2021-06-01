أسعار الصرف تهوي بالريال اليمني اليوم الى مستوى قياسي.. تعرف على الأسعار في عدن وصنعاء

قال ان الرئاسة والحكومة قيد الاقامة الجبرية.. حميد الأحمر يتحدث عن قلعة الجمهورية ويكشف سبب توقف الجيش على مشارف صنعاء وكيف سقطت فرضة نهم وطريق واحد لهزيمة الحوثيين في غضون اسابيع (7670)