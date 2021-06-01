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أسعار الصرف تهوي بالريال اليمني اليوم الى مستوى قياسي.. تعرف على الأسعار في عدن وصنعاء

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم االثلاثاء الاول من يونيو2021:

في صنعاء 

 شراء الدولار 597

بيع الدولار 599

شراء السعودي 157.60

بيع السعودي 157.80

في عدن

 شراء الدولار 927

بيع الدولار 931

شراء السعودي 244

بيع السعودي 245

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