أسعار الصرف تهوي بالريال اليمني اليوم الى مستوى قياسي.. تعرف على الأسعار في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء يوم االثلاثاء الاول من يونيو2021:
في صنعاء
شراء الدولار 597
بيع الدولار 599
شراء السعودي 157.60
بيع السعودي 157.80
في عدن
شراء الدولار 927
بيع الدولار 931
شراء السعودي 244
بيع السعودي 245