منتخب الشباب يعسكر في شبوة استعدادا لمواجهة السعودية وتونس

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يبدأ المنتخب اليمني للشباب لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معسكراً إعدادياً في عتق عاصمة محافظة شبوة، استعداداً لكأس العرب تحت سن 20 عاماً المقرر انطلاقها في مصر بدءً من 20 يونيو الجاري.

ويشارك في المعسكر (30) لاعباً معظمهم من منتخب الناشئين الذي تأهل للنهائيات الآسيوية ووقع الاختيار عليهم من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الكابتن محمد النفيعي.

ويسعى الجهاز الفني إلى إعداد المنتخب بشكل جيد من خلال تكثيف الحصص التدريبية لزيادة معدل لياقة اللاعبين، وخوض العديد من المباريات الودية حتى يصبح الفريق جاهزاً لخوض غمار منافسات بطولة كأس العرب.

وكانت قرعة البطولة أجريت يوم السبت أوقعت الأحمر اليمني في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السعودية وتونس ومنتخب سيحدد لاحقاً.

استنئاف النشاط الرياضي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليمنية، الإثنين، عن عودة تدريجية للنشاط الرياضي في 1 يوليو/تموز المقبل، بعد فترة توقف إجبارية بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنه وبعد فترة توقف إجبارية دامت لأكثر من 3 أشهر، بسبب انتشار وتفشي الموجة الثانية من كورونا، فقد تقرر استئناف الأنشطة الرياضية والشبابية في الأول من يوليو.

وأشار البيان إلى أن قرار عودة النشاط الرياضي في اليمن، جاء بعد مشاورات بين لجنة مشكلة من وزارتي الشباب والرياضة، والصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ، الأحد، بشأن مستجدات جائحة كورونا.

ودعت الوزارة، الأندية والاتحادات والجهات المرتبطة بالنشاط الرياضي والشبابي الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا حسب بروتوكول وزارة الصحة.

وحثت، كافة الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي والشبابي على لقاح كورونا، قبل التحاقهم بأي منافسات قادمة، باعتباره خط الدفاع الأول من الإصابة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة علقت في الأول من مارس/آذار الماضي، كافة الأنشطة الرياضية والتجمعات الشبابية والجماهيرية؛ استجابة لطلب اللجنة العليا للطوارئ، على خلفية تفشي كورونا.