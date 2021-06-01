دولة خليجية تعتزم انشاء أكبر وأضخم متحف في العالم يخص النبي محمد

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تعتزم دولة الكويت إنشاء أضخم متحف في العالم لحياة وسيرة ومقتنيات النبي الكريم "محمد صلى الله عليه وسلم"، على مساحة 25 ألف متر مربع.

جاء ذلك بحسب ما ذكره فهد الديحاني، المدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (رسمية)، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الإثنين.

وأفاد الديحاني بأن بلاده ستحتضن أضخم متحف في العالم لحياة وسيرة ومقتنيات النبي الكريم محمد على مساحة 25 ألف متر مربع.

ويتضمن المتحف 14 قاعة لعرض لمحات من حياة النبي وسيرته العطرة بعدد من اللغات إضافة إلى المقتنيات والمخطوطات النادرة ونسخ من القرآن الكريم.

وقال الديحاني: " إن المتحف سيكون وجهة لأهل الكويت وزوارها من مختلف الجنسيات والديانات ليتعرفوا على حياة خير البشرية والرحمة".

وأكد أن "هيئة القرآن ستبذل قصارى جهدها لإنجاز هذا العمل العظيم في أبهى صورة تليـق بمقام النبي الكريم والكويت".

ولم يحدد المدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، مدة إنشاء هذا المتحف ومتى يتم افتتاحه