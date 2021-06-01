لبنان أمام خيارين ...الحسم أو الإنفجار

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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هل يكون هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم قبيل الانفجار المتوقع؟، الجميع في لبنان بات مضطراً لحسم خياراته من الأزمة الحكومية التي ما زالت تتدحرج مثل كرة النار، ولا أحد يعلم نتائج ارتطامها، وإلى أي من الكوارث الإضافية ستؤدي.

فبعد وصول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء (الأحد)، الذي كان الجميع ينتظره لاستيضاح موقفه من حكومة الـ٢٤ وزيرا؛ وهي الصيغة التي طرحها رئيس البرلمان نبيه بري على قاعدة 8 وزراء للأطراف الثلاثة دون ثلث معطل، بعدما منح كل الضوء الأخضر لولادة الحكومة، لكن الأجواء التي رافقت وصول الحريري لا تبعث على التفاؤل، خصوصاً بعد الإشارات السلبية التي نتجت عن الرئاسة بإرسالها قبل وصوله تشكيلتين حكوميتين إلى البطريرك بشارة الراعي، والتي تبعها اقتراح «صهر الرئيس» جبران باسيل بقيام كل الأطراف المعنية بوضع أسماء مسيحية لاختيار اثنين منها لوزارتيّ الداخلية والعدل.

ورغم نفي مصادر بعبدا أنها لا تقصد أي إشارة سلبية من طرحها، فإن مصادر سياسية مطلعة كشفت لـ«عكاظ» أن التشكيلتين تضمنتا الثلث المعطل، وأن موافقة الحريري لن تكون سهلة، إذ يرفض بشدة منح الثلث المعطل لأي طرف. مصادر الثنائي الشيعي، ترى أن الأمور ذاهبة باتجاه ولادة الحكومة من ٢٤ وزيرا، وأن تسمية الوزيرين المسيحيين المستقلين سيحظيان برضى الأطراف