إبتزاز وسرقة وخطف...عصابات الحوثي تطارد تجار صنعاء

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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‏ كشف مصدر في الغرفة التجارية اليمنية لـ«عكاظ» تلقي بلاغات من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بتعرض محلاتهم التجارية للسطو المسلح والسرقة من قبل عصابات حوثية، مطالبين الغرفة بالتدخل لتوفير بيئة آمنة وحماية مصالحهم.

وأفاد المصدر بأن مسلحي المليشيا هاجموا مركزين تجاريين في وسط صنعاء وأصابوا حراسهما واختطفوا مالك أحدهما وأخاه وعددا من العمال، مؤكداً أن عصابات السرقة والسطو يقودها القيادي الحوثي صالح الرياشي وتحظى بحماية كاملة من المليشيا وتهاجم المحلات التجارية وتنهب ما بها.

وأضاف أنه حين يتم فضح هذه العصابات من قبل بعض التجار يعودون لاختطاف الملاك وإيداعهم سجن أمن الأمانة.

ونددت النقابة العامة للمراكز التجارية في صنعاء أمس الأول، بجرائم اقتحام المليشيا للمحلات التجارية، واصفة إياها بالعمل الإرهابي، وأكدت أنها جريمة تهدد الأمن الغذائي للمواطن اليمني وتنذر بتعميق الأزمة الاقتصادية.

في غضون ذلك، دفنت المليشيا خلال الساعات الماضية العشرات من قتلاها بينهم قيادي يدعى زياد فارع وينتحل رتبة لواء. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عملية التشييع جرت في 4 محافظات يمنية