تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد وكارثي

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال صرافون إن العملة اليمنية تراجعت إلى مستوى قياسي متدن غير مسبوق، الإثنين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 930 ريالا.

وقال هاشم محمد، صراف في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، "يتم بيع الدولار الواحد بين 935 إلى 940 ريالا".

وأضاف محمد في حديث مع الأناضول: "بسعر صرف اليوم وصل الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه، ونتوقع استمرار تدهوره ما لم توضع حلول عاجلة".

وتابع: "امتنع العديد من الصرافين عن شراء الريال بسبب عدم وفرة العملة الأجنبية". وشكا مواطنون من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع جراء تدهور العملة المحلية، في استطلاع في العاصمة المؤقتة.

وقال مواطن فضل عدم ذكر اسمه: "الارتفاع الجنوني للأسعار أدى إلى مزيد من تدهور للأوضاع المعيشية في البلاد".

والإثنين، تظاهر المئات في تعز (جنوب)، الإثنين، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، في مشهد بات مألوفا في شوارع المدن اليمنية، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد