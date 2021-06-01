رغم اشارة إلى الإحباط غريفيث يطلق تصريحات مهمة قد تغير من مسار الحرب في مأرب

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أبدى المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في صنعاء أمس تفاؤلاً بنجاح خطته للسلام في اليمن، رغم إشارته إلى الإحباط الذي يشعر به جراء تعثر جهوده منذ عام ونصف العام. ودعا غريفيث الأطراف اليمنية إلى تقديم تنازلات، كما أكد أهمية وقف الهجوم على محافظة مأرب.

وفي ختام زيارته إلى صنعاء ولقائه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، قال غريفيث إن خطته تقوم أولاً على «إزالة كل العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، بغرض الاستخدام المدني».

كما شدد غريفيث على «الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد لتخفيف وطأة الوضع الإنساني، وفتح الطرق أمام حركة الأشخاص والسلع بحرية، وإعادة الحياة الطبيعية إلى ملايين» اليمنيين.

وقال أيضاً إن «استمرار الأنشطة العسكرية في العديد من أنحاء البلاد، بما في ذلك في مأرب، يقوض فرص السلام في اليمن، ويعرض حياة الملايين للخطر، ويجب أن يتوقف».

وأكد غريفيث أهمية انتهاز «الإجماع الدبلوماسي» لدعم مقترحاته. وخلص إلى القول: «دعوتنا بسيطة للغاية: أوقفوا الحرب، وأوقفوا احتمالات المكاسب العسكرية، وأنهوا النزاع، وابنوا سلاماً لليمن، واجعلوا اليمن مكاناً للشعب اليمني