السعودية تعلن عن عقد إجتماع إيجابي مع ممثلي الوفد الإنتقالي في الرياض

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، عقد يوم الإثنين "اجتماعا إيجابيا" مع ممثلي المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.

وجرى خلال الاجتماع "بحث سبل التسريع لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، فضلا عن موجبات عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لأداء مهامها بما يؤدي إلى توفير الخدمات الأساسية في عدن ومحافظات الجنوب، ووقف انهيار العملة وتأمين صرف المرتبات".

وغادر الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا، يوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة وجهتها الأخيرة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين المجلس والحكومة.

ووقعت الحكومة اليمنية وومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطة سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي