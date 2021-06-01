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انفجارات تهز العاصمة عدن

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أصيب ثلاثة عناصر تابعة لقوات مدعومة إمارتيا اليوم الاثنين، في انفجار دوى في العاصمة المؤقتة عدن .

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بالتزامن مع مرور دوريةلعناصر من لقوات الحزام الأمني قرب محطة العصيمي في منطقة العريش بمديرية خور مكسر شرق عدن، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها بشظايا.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة لتعقب منفذي الهجوم

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