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عاجل.. الحكومة «الشرعية» تعلن السماح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة

الثلاثاء 01 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اليوم الثلاثاء بأنّها سمحت لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية الايرانية. 

  

وذكر وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر على إن الحكومة اليمنية سمحت مجددًا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي رغم خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب"

 
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