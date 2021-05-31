قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات نوعية وتعلن تحرير مواقع ”حاكمة“ بمحافظتي مأرب والجوف

الإثنين 31 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الإثنين 31 مايو/أيار، تحرير مواقع عسكرية وصفها بـ"الحاكمة" في جبهات محافظتي مأرب والجوف (شمال شرقي اليمن).



جاء ذلك في إيجاز صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد عبده مجلي، استعرض فيه المستجدات والتطورات العسكرية خلال المعارك التي دارت في الأيام الماضية بمختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثية.



وقال العميد، إن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، يواصلون خوض المعركة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية في مختلف الجبهات الواقعة في أطراف محافظة مأرب".



وأكد أنهم "تمكنوا من تحقيق السيطرة على الأرض وتحرير مواقع هامة وحاكمة، وقطعوا طرق الإمداد وتصدوا لكل التسللات والهجمات المعادية للمليشيات الانقلابية الحوثية في جبهات مأرب".



وأشار إلى تنفيذ عمليات هجومية على مواقع المليشيات الارهابية الحوثية، وذلك باستهداف مجموعات عدائية من عناصرها، حيث كبدوها خسائر كبيرة في الارواح وتم استعادة كمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.



وأضاف، أن مدفعية الجيش استهدفت بضربات محكمة ودقيقة مواقع للمليشيات الحوثية الانقلابية، أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية ونتج عن ذلك مصرع عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.



وذكر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بالضربات الجوية الناجحة، العربات والأرتال والأطقم والآليات وتجمعات المليشيات الحوثية الانقلابية .



وأكد أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير العديد من العربات القتالية المدرعة والأطقم في جبهات المشجح والكسارة والجدعان، فيما دمرت الدفاعات الجوية للجيش طائرتين مسيرتين متفجرتين غرب محافظة مأرب، كانتا متجهتين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وقال العميد مجلي إن قوات الجيش شنت هجوماً مضاداً في جبهات محافظة صعدة (شمال) تمكنت من خلاله صد هجمات وتسللات المليشيات الحوثية في مديرية الصفراء منطقة جبال البليسة ووادي عار.



وأضاف أن المليشيات الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تقدر بعشرات القتلى والجرحى، وتدمير عددا من المعدات والعربات القتالية.



وفي محافظة الجوف، قال المتحدث العسكري، إن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجوما مضاداً في جبهة الخنجر؛ تمكنت خلاله من صد هجمات وتسللات للمليشيات الحوثية في منطقة خليف الزهور امتدادا إلى خليف ابراق العظب".



وأكد أن قوات الجيش تمكنت تحرير عدة مواقع هامة وحاكمة، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما دمر الطيران المقاتل العديد من الأطقم والعربات المدرعة وتعزيزات للمليشيات الحوثية.



وفيما يتعلق بالحديدة (غرب) قال العميد مجلي، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد واحباط هجمات المليشيات الحوثية الإنقلابية في مديريات جنوب محافظة الحديدة (حيس والتحيتا والدريهمي)، والقضاء على محاولة التسللات والهجمات لهذه المليشيات.



وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات للمليشيات، فيما اسقطت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين في الدريهمي والتحيتا جنوب مدينة الحديدة.



وذكر أن قوات الجيش الوطني في محافظة تعز صدت هجمات وتسللات للمليشيات الحوثية في الجبهات الغربية والشرقية في المدينة، وألحقت الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات للمليشيات.



وأكد العميد مجلي، أن العمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في جبهة مقبنة لا تزال مستمرة، لتطهير المناطق الجبلية من المليشيات والألغام التي زرعتها.



ولفت الى أن مدفعية الجيش استهدفت في جبهة البرح بمحافظة تعز، بضربات محكمة ودقيقة مواقع للمليشيات الحوثية الانقلابية في مثلث البرح، أسفرت عن تدمير آليات واطقم قتالية، ومصرع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.



وفي جبهات الضالع، وحجة ولحج والبيضاء بين العميد مجلي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، شنت هجمات مضادة وعمليات دفاعية تم من خلالها القضاء على التسللات الحوثية، وتكبيدها الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.