مأرب تدعم صندوق النظافة والتحسين بمعدات جديدة بقيمة تزيد عن مليار و230 مليون ريال

الإثنين 31 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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تسلّم صندوق النظافة والتحسين بمأرب معدات وآليات جديدة مقدمة من السلطة المحلية بقيمة مليار و230 مليون ريال.

وتتكون المعدات من 28 آلية جديدة منها 6 شاحنات ثقيلة للتصريف الصحي و11 شاحنة نقل نفايات متوسطة وشاحنة نقل نفايات ثقيلة و4 شاحنات نقل خفيفة وشاحنة متوسطة خصصت لنقل الوقود والمحروقات بالإضافة إلى 3 (بوبكات) صغيرة لإزالة الأتربة المتراكمة من الشوارع و (ونش وشيول) لطمر المخلفات في المقلب المركزي للصندوق.

وخلال التسليم أشاد محافظ مأرب سلطان العرادة، بجهود إدارة الصندوق والعاملين في تنظيف مدينة مأرب ومخيمات وتجمعات النازحين في المدينة وضواحيها ..وحثهم على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لمواكبة النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني المستمر الذي تشهده مدينة مأرب والحفاظ على المستوى المتقدم الذي حققته المدينة في أعمال النظافة والتحسين والتشجير خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى ما تعانيه قيادة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسساتها الخدمية من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل توفير الاحتياجات الأساسية لنحو 2 مليون و500 ألف نازح في المحافظة ونحو 500 ألف نسمة من أبنائها وتأمين الخدمات الضرورية لهم وفي مقدمتها خدمات النظافة والتصريف الصحي والإصحاح البيئي باعتبارها من متطلبات الحياة الأساسية والضرورية التي لا غنى عنها.

واكد العرادة استعداد المحافظة لتقديم مزيد من الدعم للصندوق وتزويده بالإمكانيات والمعدات المتاحة بما يمكنه من الاستمرار في عمله وتحسين مستوى خدماته والحفاظ على نظافة مدينة مأرب وأحيائها وتحسين وتشجير شوارعها الرئيسية والفرعية وإظهارها بمظهرها الحضاري اللائق.

من جانبه قدم مدير صندوق النظافة والتحسين بمأرب محمد عطية للمحافظ العرادة نبذة عن سير عمل وأنشطة الصندوق ومشاريعه الجارية وفي مقدمتها مشروع بناء سكن للعمال والموظفين، وأطلعه على المخططات الفنية والهندسية للمشروع ونسبة الإنجاز فيه والفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء من تشييده.

واكد أن المعدات الجديدة ستشكل إضافة نوعية في عمل الصندوق ستحقق له الاكتفاء الذاتي في معداته وستسهم في تحسين مستوى خدماته وتوسع من نطاقها لتشمل مناطق ومخيمات نازحين جديدة لم تكن مشمولة من قبل.