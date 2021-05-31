الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن مباحثاتها مع السعودية السعودية تتخذ قرارا جريئا بخصوص مكبرات الصوت في مساجد المملكة وبيان رسمي يوضح التفاصيل رد عسكري رسمي يكشف حقيقة ”مزاعم مؤتمرية“ بوجود معسكرات ممولة من قطر في تعز.. ”محاولة للتغطية على قضية جزيرة ميون“ زيدان يخرج عن صمته ويكشف لماذا تخلي عن ريال مدريد؟ الشيخ بن غريب: لن ننحني للمليشيات الحوثية ولن نخضع لها ما دمنا نحمل بنادقنا ومأرب هي اليوم ركيزة الشرعية وحصن الثورة والجمهورية لأول مرة.. ”غريفيث“ يكشف مضامين خطته الجديدة لحل الأزمة اليمنية.. قال انها ”تتماشى مع رغبات الأطراف“ الرئيس ”هادي“ يستدعي نائبه ”علي محسن الأحمر“ ورئيس الحكومة ”معين عبدالملك“ ويصدر توجيهات حازمة تصريح جديد للخارجية الأمريكية حول هجوم الحوثيين على مأرب وبن مبارك يحث على الاستفادة من دروس الماضي شاهد: ظهور مختلف لـ حسن نصر الله يثير التساؤلات ومصادر تؤكد تدهور حالته الصحية صحفيون كانوا في سجون الحوثي يروون تفاصيل واقعة اختطافهم وما تعرضوا له ويطلقون مناشدات
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "المباحثات مع السعودية مستمرة"، لافتة إلى أنها "تأمل في التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين البلدين".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "توصلنا مع السعودية إلى توافقات أولية إيجابية حول الحج".
وأضاف زادة: "المحادثات مع السعودية تسير في جو بناء، ونأمل أن تتوصل إلى نتائج بناءة، ولا يمكننا الإعلان عن تفاصيلها قبل التوصل إلى اتفاق".
وكانت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، قد أشارت إلى أن "إيران بانتظار الإجراءات السعودية وتغيير سلوك الرياض تجاهها".
هذا وأوضح سعيد خطيب زادة قائلا: "نرحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي، ونعتقد أن الرياض يمكن أن تلعب دورا بناء شريطة تغيير سياساتها في المنطقة"، مشددا على أنه "يتعين على السعودية اتخاذ قرار، إما بمواصلة سياساتها وأدبياتها الراهنة، أو أن تكون لاعبا بناء إلى جانب بقية دول المنطقة".
كما رأت الخارجية الإيرانية أنه "يجب على السعودية التخلي عن سياساتها التوسعية والمؤججة للحروب في المنطقة"، حسب قول زادة.