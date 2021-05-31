الشيخ بن غريب: لن ننحني للمليشيات الحوثية ولن نخضع لها ما دمنا نحمل بنادقنا ومأرب هي اليوم ركيزة الشرعية وحصن الثورة والجمهورية

الإثنين 31 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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اكد الشيخ القبلي البارز والقيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب الشيخ علي بن حسن بن غريب أن السر وراء صمود محافظة مأرب يعود لترابطها القبلي ووحدتها السياسية واحتضانها للجيش الوطني والشرعية ولكل أحرار اليمن الذين تدفقوا اليها .

وأضاف الشيخ بن غريب لمأرب برس أن وعي أبناء مأرب وتفهمهم لخطورة المشروع الإيراني كان بمثابة السد الذي حال دون أي اختراق أو تحقيق أي هدف للمليشيات الحوثية.

وحول سبب إصرار الحوثيين مرارا استهداف منزله بالصواريخ البالستية ومحاولة اغتياله عدة مرات قال الشيخ علي بن حسن بن غريب " لست أشجع قومي ولا أقواهم لكني من المخلصين لقضيتي ووطني , لو جاءنا الحوثي يمنيا وأراد الحكم لتفاهمنا معه لكنه جاءنا إيرانيا فارسيا.

ونحن نتشرف باستهداف الحوثيين لنا لأننا نعتبر ذلك دفاعا عن ديننا ووطنا وعرضنا وكرامتنا , نحن لن ننحني للمليشيات الحوثية ولن نخضع لها ما دمنا نحمل بنادقنا.

وأضاف في حوار مع مأرب برس قائلا " لن تثنينا صواريخهم وطائراتهم حتى وان تساقطت مثل المطر.

وحول تفرد محافظة مأرب في مواجهة المشروع الحوثي قال بن غريب " مأرب قاتلت الامامة منذ الاربعينات من القرن الماضي ورفضت القبول بالجور والظلم , لذا كانت قبيلة عبيدة دائما توحد صفوفها وتتجاوز خلافاتها الداخلية , وتتحرك بقلب واحد وقيادة موحدة , ليس قبيلة عبيدة فقط بل كل قبائل المحافظة وفي مقدمتهم قبيلة الجدعان ومراد وجهم وغيرها من القبائل.

وحول ماذا يعني لدي الحوثيين سقوط مأرب "قال الشيخ بن غريب " سقوط مأرب في نظر الحوثي " هو سقوط الشرعية وسيطرته على البحر العربي وسيطرة المشروع الفارسي لكل منطقة الشرق الأوسط .

مأرب هي اليوم الركيزة الوحيدة للشرعية وهي حصن اليمن والثورة والجمهورية, بقاء مأرب هو بقاء الجمهورية اليمنية وبقاء الحرية وبقاء الامل لليمن ككل .

وحول المشروع الذي يحمله الحوثي لليمن قال بن غريب معلقا " المليشيات الحوثية تحمل مشروعا مدمرا لليمن , مشروع قائم على التضليل والخداع ,أنظروا إلى لبنان والعراق عندما سقطت في مستنقع المشروع الفارسي سقطت معه كل مؤسسات الدولة ولم تقم لها قائمة من ذلك اليوم حتى اللحظة .

يعد الشيخ علي بن حسن بن غريب من قيادات المقاومة الشعبية وأكثرها شعبية وحيوية وأحد أهم مراجعها, قدمت قبيلته قرابه تسعين شهيدا في معارك النضال والكرامة ضد المليشيات الحوثية , وقدم هو شخصيا اثنين من ابناءه شهداء وعدد مماثل من الجرحي,.

نجله " حسن "هو قائد المقاومة بجبهة الكسارة ,تلك الجبهة التي أذاقت المليشيات الحوثية خسائر فادحة وفشلت في كل معاركها طيلة الأشهر الماضية , وحصدت أعلى الأرقام في وفيات الحوثيين وجراحهم .

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