الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن مباحثاتها مع السعودية السعودية تتخذ قرارا جريئا بخصوص مكبرات الصوت في مساجد المملكة وبيان رسمي يوضح التفاصيل رد عسكري رسمي يكشف حقيقة ”مزاعم مؤتمرية“ بوجود معسكرات ممولة من قطر في تعز.. ”محاولة للتغطية على قضية جزيرة ميون“ زيدان يخرج عن صمته ويكشف لماذا تخلي عن ريال مدريد؟ الشيخ بن غريب: لن ننحني للمليشيات الحوثية ولن نخضع لها ما دمنا نحمل بنادقنا ومأرب هي اليوم ركيزة الشرعية وحصن الثورة والجمهورية لأول مرة.. ”غريفيث“ يكشف مضامين خطته الجديدة لحل الأزمة اليمنية.. قال انها ”تتماشى مع رغبات الأطراف“ الرئيس ”هادي“ يستدعي نائبه ”علي محسن الأحمر“ ورئيس الحكومة ”معين عبدالملك“ ويصدر توجيهات حازمة تصريح جديد للخارجية الأمريكية حول هجوم الحوثيين على مأرب وبن مبارك يحث على الاستفادة من دروس الماضي شاهد: ظهور مختلف لـ حسن نصر الله يثير التساؤلات ومصادر تؤكد تدهور حالته الصحية صحفيون كانوا في سجون الحوثي يروون تفاصيل واقعة اختطافهم وما تعرضوا له ويطلقون مناشدات
وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين 31 مايو/أيار، بإجراءات وتدابير لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، ضم نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على مجمل الاوضاع على الساحة اليمنية.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" فقد تطرق "هادي" خلال الاجتماع للتطورات "والتداعيات التي تشهدها اليمن والمعاناة والصعوبات التي تواجه اليمنيين في ظل الاوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الهمجية التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابيه على اليمنيين لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف اليمنيين من تضحيات".
كما وجه الرئيس باتخاذ "عدد من الاجراءات والتدابير لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة".
وأشار "هادي" الى اللقاءات التي عقدها "مع عدد من الوفود وما يتصل بمساعي وجهود السلام التي يحرص عليها خدمة لابناء شعبنا اليمني."
وفي الاجتماع "قدم نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقارير لخصت الموقف العام على الصعيدين العسكري والاقتصادي والخدمي، واتخذ بشأنها ما يلزم".