الرئيس ”هادي“ يستدعي نائبه ”علي محسن الأحمر“ ورئيس الحكومة ”معين عبدالملك“ ويصدر توجيهات حازمة

الإثنين 31 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين 31 مايو/أيار، بإجراءات وتدابير لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، ضم نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على مجمل الاوضاع على الساحة اليمنية.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" فقد تطرق "هادي" خلال الاجتماع للتطورات "والتداعيات التي تشهدها اليمن والمعاناة والصعوبات التي تواجه اليمنيين في ظل الاوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الهمجية التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابيه على اليمنيين لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف اليمنيين من تضحيات".

كما وجه الرئيس باتخاذ "عدد من الاجراءات والتدابير لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة".

وأشار "هادي" الى اللقاءات التي عقدها "مع عدد من الوفود وما يتصل بمساعي وجهود السلام التي يحرص عليها خدمة لابناء شعبنا اليمني."

وفي الاجتماع "قدم نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقارير لخصت الموقف العام على الصعيدين العسكري والاقتصادي والخدمي، واتخذ بشأنها ما يلزم".