شاهد: ظهور مختلف لـ حسن نصر الله يثير التساؤلات ومصادر تؤكد تدهور حالته الصحية

الإثنين 31 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر لبنانية ان الحالة الصحية لامين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، تدهورت، اثر اصابته بمرض لم يعلن فحواه.

ووفقا لمصادر مطلعة، فأن نصرالله ربما مصاب بفايروس كورونا، في حين رجحت مصادر اخرى اصابته بمرض اخر.

هذا وقام الحزب بتوزيع الخبز مجاناً في الضاحية الجنوبية ببيروت على نية شفاء "حسن نصر الله" ، فيما تحدث مقربون عن تدهور حالته الصحية.

ونقلت الأخبار المتداولة عن مصادر طبية وُصفت بالموثوقة أن “صحة الأمين العام شهدت تدهورا خطيرا، وأنه دخل في غيبوبة، ما دفع أنصاره وجمهور المقاومة إلى تقديم الماء والخبز على نية شفائه”.

وأثار ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الثلاثاء الماضي، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، حيث بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.

وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا.

وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".

من جهته، قال نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على "تويتر" أن والده يعاني من الحساسية.