تعرف على أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المزمن وطرق علاجه تصفيات مونديال قطر 2022..دبي بدلا من الصين طيران التحالف يحصد مجاميع للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف بعنوان محاولتي الفاشلة للوصل إلى القمر...صدور أول مجموعة قصصية ساخرة بعد سنوات من غياب الأدب الساخر في اليمن وزير الإعلام يفضح طريقة تجنيد الملشيات الحوثية للاجئين والمهاجرين الأفارقة ويعدها جريمة حرب إدارة الطاقة الأمريكية تكشف تفاصيل استيراد نفط من إيران الى واشنطن رغم العقوبات على طريقة «القاعدة» و«داعش».. الحوثي يروج لانتصارات وهمية مصادر في «صنعـاء» تكشف سر شحنة الدولار والعملات النقدية الجديدة التي وصلت الى مخازن «الحوثيين» تحت حراسة مشددة..تفاصيل يطمح لبيعهم مقابل 90 مليون يورو.. 7 لاعبين خرجوا من حسابات ليفربول بين قفص الاتهام وانتخابات خامسة.. 48 ساعة قد تحسم مصير نتنياهو
أعلنت الدكتورة تينا بيتروفسكايا، أخصائية الأمراض الباطنية في روسيا أن متلازمة التعب المزمن تسببه الأمراض المزمنة ومجموعة أسباب متنوعة أخرى.أ
أطباءيكشفون لغز التعب المزمن وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أنه من بين هذه الأسباب أمراض الغدة الدرقية، ونقص الفيتامينات في الجسم.
كما يمكن أن يسبب تناول الكحول وقلة النوم والخمول وانخفاض مستوى النشاط البدني متلازمة التعب المزمن.
وتضيف، ولكن السبب الأكثر انتشارا، هو الاضطرابات النفسية، وتنصح في هذه الحالة استشارة أخصائي الأمراض النفسية.
ومتلازمة التعب المزمن، مرض يتميز باستمرار التعب والارهاق، الذي لا يزول حتى بعد قضاء فترة راحة طويلة.
وأحد الشروط المهمة لعلاج هذه الحالة والتعافي، هو اتباع نهج متكامل في العلاج، وكذلك اتباع نظام الحماية والتواصل المستمر بين المريض والطبيب المعالج