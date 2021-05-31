طيران التحالف يحصد مجاميع للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف

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قالت قوات الجيش الوطني، إنها تخوض بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش الوطني في بيان أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.
وأضاف أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وخلال اليومين الماضيين كسرت قوات الجيش الوطني، هجمات انتحارية شنتها الميليشيا على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران أبطالنا وبغارات لطيران التحالف.
ونشر المركز مشاهد مصورة لطيران التحالف وهو يحصد مجاميع الميليشيات الحوثية ويدك آلياتها في مأرب والجوف