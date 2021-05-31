طيران التحالف يحصد مجاميع للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف بعنوان محاولتي الفاشلة للوصل إلى القمر...صدور أول مجموعة قصصية ساخرة بعد سنوات من غياب الأدب الساخر في اليمن وزير الإعلام يفضح طريقة تجنيد الملشيات الحوثية للاجئين والمهاجرين الأفارقة ويعدها جريمة حرب إدارة الطاقة الأمريكية تكشف تفاصيل استيراد نفط إيران من واشنطن رغم العقوبات على طريقة «القاعدة» و«داعش».. الحوثي يروج لانتصارات وهمية مصادر في «صنعـاء» تكشف سر شحنة الدولار والعملات النقدية الجديدة التي وصلت الى مخازن «الحوثيين» تحت حراسة مشددة..تفاصيل يطمح لبيعهم مقابل 90 مليون يورو.. 7 لاعبين خرجوا من حسابات ليفربول بين قفص الاتهام وانتخابات خامسة.. 48 ساعة قد تحسم مصير نتنياهو 6 توجيهات من الجوازات السعودية للمواطنين قبل السفر لأول مرة منذ عام ونصف.. ”غريفيث“ يلتقي زعيم الانقلاب ”عبد الملك الحوثي“ والأخير يكشف عن ”المدخل الحقيقي“ لحل كل الملفات من وجهة نظره
اتهم وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، اليوم الأحد، جماعة " الحوثيين بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإشراكهم في المعارك الدائرة في اليمن منذ أكثر من 6 أعوام.
وقال الإرياني، عبر "تويتر"، أن "مليشيات الحوثيين يواصلون استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرهم ونفاد مخزونهم البشري، جراء مغامراتهم العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة".
وأضاف: "إقرار مليشيات الحوثيين بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".
ودعا الوزير الإرياني، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية إلى "إدانة عمليات تجنيد مليشيات الحوثيين للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على الحوثيين لوقف استخدامهم وقودا لمعاركهم العبثية وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة"، على حد تعبيره.