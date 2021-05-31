مصادر في «صنعـاء» تكشف سر شحنة الدولار والعملات النقدية الجديدة التي وصلت الى مخازن «الحوثيين» تحت حراسة مشددة..تفاصيل يطمح لبيعهم مقابل 90 مليون يورو.. 7 لاعبين خرجوا من حسابات ليفربول بين قفص الاتهام وانتخابات خامسة.. 48 ساعة قد تحسم مصير نتنياهو 6 توجيهات من الجوازات السعودية للمواطنين قبل السفر لأول مرة منذ عام ونصف.. ”غريفيث“ يلتقي زعيم الانقلاب ”عبد الملك الحوثي“ والأخير يكشف عن ”المدخل الحقيقي“ لحل كل الملفات من وجهة نظره وزير الداخلية ومحافظ حضرموت يترأسان اجتماعاً رفيعا للجنة الأمنية بالمحافظة تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في أطراف مأرب والمعارك تحتدم في الجوف نبوءة إسرائيلية تثير الرعب في بني صهيون وتقلب أحلامهم رأسا على عقب اجتماع مشترك بصافر بين قياداتي شركة صافر والشركة اليمنية للغاز أساليب تمويه يستخدمها الحوثيون عند زراعتهم للألغام والفرق الهندسية تكتشفها
كشفت مصادر في صنعاء بأن الحوثيين نقلوا قبل العيد وبعده أموالا كبيرة وطائلة من خلال شاحنات كبيرة، وتحت حراسات مشددة تابعة لوزارة الداخلية.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصادر قولها بأن الحوثيين حرصوا على إيهام الناس بشعارات على شاحنات كبيرة تم تسييرها على شكل قافلة متجهة إلى القدس، بينما تقوم بنقل الأموال إلى مخازن الحوثيين، حيث يتم جمعها وتغليفها بطريقة دقيقة وموثقة.
نهب واسع
وذكرت المصادر بأن الحوثيين جمعوا من المواطنين مبالغ مالية كبيرة جدا، سواء من خلال شهر رمضان وحرصهم على استغلال أواخره لحملتين متوازيتين في آن واحد، الأولى تحت شعار «ادفع الزكاة لفتح أبواب الجنة»، والثانية حملة التبرعات لفلسطين تحت شعار «القدس أقرب»، وأضاف أنهم أجبروا الشعب في مناطق سيطرتهم على الدفع بالإكراه والقوة.
مشيرة إلى وجود شاحنات تحمل مبالغ مالية بالدولار وعملات نقدية جديدة مما يؤكد أن هناك عملا خطيرا وخبيثا خطط له و مارسه الحوثيون في جمع الأموال.
وأكدت المصادر أن هذه الأموال خلال السنوات الماضية كانت تجمع بطرق عشوائية ويتم توزيعها بين القيادات الحوثية الكبيرة وتحدث خلافات كبيرة بينهم وصلت إلى القتل، وتكرر ذلك هذا العام بين قيادات حوثية فهناك من قام بجمع الأموال بطريقته الخاصة والزكوات تحت تهديد الشعب.
تبرعات ومرتبات
وأضافت المصادر أن التبرعات لما يسمى القدس هي أقرب لأرصدة القيادات الحوثية ولن تذهب إلى القدس أو غيره.
موضحة أن الشعب اليمني يقف حائرا، متسائلا كيف للحوثيين أن يجمعوا الأموال بهذه الطريقة الوحشية الهمجية، بينما هم يعلمون أن الناس لا تملك شيئا، ولا توجد مرتبات.