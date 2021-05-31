يطمح لبيعهم مقابل 90 مليون يورو.. 7 لاعبين خرجوا من حسابات ليفربول

الإثنين 31 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بدأ الحديث عن السوق الشتوي لليفربول بعد موسم مخيب خسر خلاله "الريدز" لقب الدوري الإنجليزي وضمن في الجولة الأخيرة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن ليفربول عن تعزيز خط دفاعه بالتعاقد مع الشاب الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيغ الألماني، لكن ليفربول سيلجأ لبيع العديد من لاعبيه هذا الصيف.

وسيعمل ليفربول على توفير 90 مليون يورو وإبرام صفقات جديدة بعد بيع 7 لاعبين، بعد أن خرجوا من خطط المدرب الألماني يورغن كلوب.

واستعرضت شبكة Liverpool Echo أبرز 7 لاعبين قد يتجه ليفربول لبيعهم في السوق الصيفي.

شيردان شاكيري

اكتفى الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بإشراك شيردان شاكيري في 819 دقيقة، توزعت على 22 مباراة في 4 بطولات موسم 2020 /2021، سجل خلالها السويسري هدفاً وحيداً وصنع 4 أخرى.

ورغم أن عقد شاكيري مع ليفربول يمتد حتى يونيو/حزيران 2023 إلا أنه قد يكون أبرز الراحلين عن "الريدز"، خاصة أنه يمكن أن يتم بيعه بمبلغ مقبول بالنظر إلى إمكانياته الفنية.

وقالت الشبكة إن ليفربول يريد الحصول على 15 مليون يورو من بيع شاكيري، علماً أنه انضم للفريق مقابل 15 مليون جنيه إسترليني قادماً من ستوك سيتي.

ديفوك أوريغي

مهاجم آخر سيسعى ليفربول للتخلص منه وهو البلجيكي ديفوك أوريغي الذي شارك في 536 دقيقة فقط خلال 17 مباراة خلال الموسم المنقضي.

ويقدر ليفربول قيمة أوريغي بـ15 مليون يورو، ما يعني أنه يريد جمع 30 مليون يورو من بيع شاكيري وأوريغي.

ومن المتوقع أن يتقلص دور أوريغي في تشكيلة كلوب بعد الموسم المميز الذي قدمه دييغو غوتا، رغم الإصابات التي أثرت عليه.

تاكومي مينامينو

فسخ تاكومي مينامينو عقده مع ريد بول سالزبورغ لينتقل إلى ليفربول في يناير/كانون الثاني 2019، لكن اللاعب الشاب لم يجد نفسه في تشكيلة يورغن كلوب.

وأرسل ليفربول مينامينو معاراً إلى ساوثهامبتون في النصف الثاني من الموسم المنقضي، وقد يعمل "الريدز" على الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها الألماني وبيعه هذا الصيف.

وتقدر القيمة السوقية لمينامينو بـ10 ملايين جنيه إسترليني، وهو مبلغ جيد بالنظر إلى قلة مشاركات اللاعب مع ليفربول.

هاري ويلسون

من غير المتوقع أن يجد هاري ويلسون مكاناً في تشكيلة ليفربول الموسم المقبل مع تواجد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو مع دييغو غوتا.

ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول عام 2018 شارك هاري ويلسون في مرتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقضى معاراً لديربي كاونتي وبورنموث وكارديف سيتي.

وسجل ويلسون 7 أهداف وصنع 12 في 39 مباراة موسم 2020 /2021، وتقدر قيمة اللاعب بـ12 مليون جنيه إسترليني.

لوريس كاريوس

بعد أن قضى الموسمين الماضيين معاراً إلى بشكتاش التركي ويونيون برلين الألماني، من المقرر أن يعود الحارس الألماني لوريس كاريوس إلى أنفيلد، لكن المرجح أن يغادر سريعاً.

وبعد أخطائه الفادحة في نهائي دوري أبطال أوروبا في خسارة ليفربول 1 /3 أمام ريال مدريد موسم 2017 /2018 لن تتقبل جماهير ليفربول رؤية كاريوس يرتدي قميص الفريق مجدداً.

ومع المستوى اللافت الذي يقدمه الحارس البرازيلي أليسون باكير، وتواجد الإسباني أدريان كاستيو وكايمهين كيليهر تبدو عودة باكير إلى ليفربول ضرباً من الخيال.

وينتهي عقد باكير مع ليفربول صيف 2022، وذكرت شبكة Liverpool Echo أن ليفربول يريد الحصول على مليوني يورو فقط من بيع كاريوس.

تايوو أونيي وماركو غرويتش

آخر لاعبين ضمن قائمة الراحلين عن ليفربول سيكونان تايوو أونيي وماركو غرويتش، حيث أمضى الأول الموسم المنقضي مع يونيون برلين، وتقدر قيمته السوقية بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني.

في حين لعب غرويتش مع بورتو البرتغالي وقد يطلب ليفربول 15 مليون يورو لبيعه.