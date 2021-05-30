بين قفص الاتهام وانتخابات خامسة.. 48 ساعة قد تحسم مصير نتنياهو 6 توجيهات من الجوازات السعودية للمواطنين قبل السفر لأول مرة منذ عام ونصف.. ”غريفيث“ يلتقي زعيم الانقلاب ”عبد الملك الحوثي“ والأخير يكشف عن ”المدخل الحقيقي“ لحل كل الملفات من وجهة نظره وزير الداخلية ومحافظ حضرموت يترأسان اجتماعاً رفيعا للجنة الأمنية بالمحافظة تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في أطراف مأرب والمعارك تحتدم في الجوف نبوءة إسرائيلية تثير الرعب في بني صهيون وتقلب أحلامهم رأسا على عقب اجتماع مشترك بصافر بين قياداتي شركة صافر والشركة اليمنية للغاز أساليب تمويه يستخدمها الحوثيون عند زراعتهم للألغام والفرق الهندسية تكتشفها توضيح من وزارة النفط والمعادن بخصوص شحنات نفط كهرباء عدن واتساب يتراجع عن قرار سابق كان سيضر بالكثير من المستخدمين
أصدرت مديرية الجوازات السعودية، اليوم الأحد، 6 توجيهات دعت جميع المواطنين إلى التقيد بها قبل السفر.
ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتعليق جاء فيه: "أخي المواطن .. أختي المواطنة ..جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة التي تخولك بالسفر خارج المملكة، قبل سفرك يجب التأكد من الآتي".
وشملت التوجيهات التأكد من أن بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
كما تضمنت التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال إذا كانت تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، وأخيرا أن يكون جواز السفر خال من التلف.
ونوهت الجوازات إلى تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى دول الخليج، وأن سجل الأسرة هو وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.
وأمس الأول (الجمعة) أكدت الجوازات السعودية إلى أن انتهاء سريات مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات، بحسب "صحيفة عاجل الإلكترونية".
وأوضحت الجوازات أنه يتم استلام جواز السفر الجديد بعد 3 أيام عمل من إتمام الإجراء.
وأشارت إلى أن استلام جواز السفر المجدد يتم بمراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية ولا يتطلب حجز موعد مسبق.