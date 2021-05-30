6 توجيهات من الجوازات السعودية للمواطنين قبل السفر

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت مديرية الجوازات السعودية، اليوم الأحد، 6 توجيهات دعت جميع المواطنين إلى التقيد بها قبل السفر.

ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتعليق جاء فيه: "أخي المواطن .. أختي المواطنة ..جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة التي تخولك بالسفر خارج المملكة، قبل سفرك يجب التأكد من الآتي".

وشملت التوجيهات التأكد من أن بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو أكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

كما تضمنت التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال إذا كانت تتطلب تأشيرة دخول، والتأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، وأخيرا أن يكون جواز السفر خال من التلف.

ونوهت الجوازات إلى تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى دول الخليج، وأن سجل الأسرة هو وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

وأمس الأول (الجمعة) أكدت الجوازات السعودية إلى أن انتهاء سريات مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات، بحسب "صحيفة عاجل الإلكترونية".

وأوضحت الجوازات أنه يتم استلام جواز السفر الجديد بعد 3 أيام عمل من إتمام الإجراء.

وأشارت إلى أن استلام جواز السفر المجدد يتم بمراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية ولا يتطلب حجز موعد مسبق.