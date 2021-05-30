لأول مرة منذ عام ونصف.. ”غريفيث“ يلتقي زعيم الانقلاب ”عبد الملك الحوثي“ والأخير يكشف عن ”المدخل الحقيقي“ لحل كل الملفات من وجهة نظره وزير الداخلية ومحافظ حضرموت يترأسان اجتماعاً رفيعا للجنة الأمنية بالمحافظة تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في أطراف مأرب والمعارك تحتدم في الجوف نبوءة إسرائيلية تثير الرعب في بني صهيون وتقلب أحلامهم رأسا على عقب اجتماع مشترك بصافر بين قياداتي شركة صافر والشركة اليمنية للغاز أساليب تمويه يستخدمها الحوثيون عند زراعتهم للألغام والفرق الهندسية تكتشفها توضيح من وزارة النفط والمعادن بخصوص شحنات نفط كهرباء عدن واتساب يتراجع عن قرار سابق كان سيضر بالكثير من المستخدمين قال ان الرئاسة والحكومة قيد الاقامة الجبرية.. حميد الأحمر يتحدث عن قلعة الجمهورية ويكشف سبب توقف الجيش على مشارف صنعاء وكيف سقطت فرضة نهم وطريق واحد لهزيمة الحوثيين في غضون اسابيع قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في مجموعة قوية
قال المتحدث باسم جماعة الحوثي الانقلابية، محمد عبد السلام، الأحد 30 مايو/أيار، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التقى، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأوضح عبدالسلام أن "الحوثي انتقد طريقة الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الإنساني والتغاضي عما وصفه بالطريقة الابتزازية لمن أسماه بتحالف العدوان".
ودعا زعيم المتمردين الحوثيين للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية من دون مقايضة، مؤكدا أن "المدخل الحقيقي لكل الملفات هو من بوابة معالجة متطلبات الملف الإنساني".
وكان المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء اليوم الأحد في أول زيارة له منذ أكثر من عام إلى المدينة، وكان غريفيث قد التقى في مارس/آذار الماضي قادة الحوثيين في صنعاء، ضمن مساع أممية لخفض التصعيد العسكري، والاستماع لمواقف الأطراف بشأن التحضيرات لجولة مشاورات جديدة.
وتأتي زيارة غريفيث في سياق تكثيف التحركات السياسية التي يقودها المبعوثان، الأممي والأميركي، إلى اليمن في الرياض ومسقط.
ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، غير أنها لم تفلح في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.