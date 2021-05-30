لأول مرة منذ عام ونصف.. ”غريفيث“ يلتقي زعيم الانقلاب ”عبد الملك الحوثي“ والأخير يكشف عن ”المدخل الحقيقي“ لحل كل الملفات من وجهة نظره

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المتحدث باسم جماعة الحوثي الانقلابية، محمد عبد السلام، الأحد 30 مايو/أيار، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التقى، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأوضح عبدالسلام أن "الحوثي انتقد طريقة الأمم المتحدة في التعامل مع الملف الإنساني والتغاضي عما وصفه بالطريقة الابتزازية لمن أسماه بتحالف العدوان".

ودعا زعيم المتمردين الحوثيين للسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية من دون مقايضة، مؤكدا أن "المدخل الحقيقي لكل الملفات هو من بوابة معالجة متطلبات الملف الإنساني".

وكان المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء اليوم الأحد في أول زيارة له منذ أكثر من عام إلى المدينة، وكان غريفيث قد التقى في مارس/آذار الماضي قادة الحوثيين في صنعاء، ضمن مساع أممية لخفض التصعيد العسكري، والاستماع لمواقف الأطراف بشأن التحضيرات لجولة مشاورات جديدة.

وتأتي زيارة غريفيث في سياق تكثيف التحركات السياسية التي يقودها المبعوثان، الأممي والأميركي، إلى اليمن في الرياض ومسقط.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، غير أنها لم تفلح في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.