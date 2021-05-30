تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في أطراف مأرب والمعارك تحتدم في الجوف

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد 30 مايو/أيار، تكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في أطراف محافظة مأرب، بالتزامن مع استمرار المعارك بين الجانبين شمال محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع وثكنات العدو في جبهة المشجح (غرب) ومواقع أخرى متفرقة في الجبهة الجنوبية".

وأكد أن القصف أسفر عن "تدمير 3 أطقم ومعدات قتالية أخرى وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر، أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتحركات معادية في جبهة الكسارة ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.

وفي محافظة الجوف، تخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تخوض معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد مليشيا الحوثي في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز المحافظة.

وأفاد المركز الإعلامي عن مصدر عسكري قوله، إن" أبطال الجيش والمقاومة، خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيا الإيرانية استمرت لأكثر من 9 ساعات".

وأكد أن المعارك انتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.

وذكر المصدر، أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأشار إلى أن قوات الجيش هجمات انتحارية شنتها المليشيا على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر، والتي عادت تجر أذيال الهزيمة بعد تكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران أبطالنا وبغارات لطيران التحالف.