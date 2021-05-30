اجتماع مشترك بصافر بين قياداتي شركة صافر والشركة اليمنية للغاز

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عقد اليوم اجتماعا مشتركاً في صافر بين قياداتي شركة صافر والشركة اليمنية للغاز بقيادة كلا من المدير العام التنفيذي لشركة صافر م. سالم محمد كعيتي والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز م. محسن حمد وهيط والطواقم الإدارية والفنية للشركتين.
وتطرق الاجتماع إلى تباحث عدد من الجوانب المشتركة المرتبطة بآلية تطوير وتنظيم العمل بما يساهم في تعزيز سبل التعاون المشترك.
وأكد الاجتماع تجديد التزام الشركتين بالعمل وفق إستراتيجية تسهم بزيادة نسبة الإنتاج والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الشركتين وكونهما يعدان من الشركات الوطنية الريادية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وفي اللقاء رحب المدير كعيتي بقرار تعيين الأخ المهندس محسن وهيط مدير تنفيذي لشركة الغاز وقرار تعين المهندس منصور السريحي مدير لدائرة صافر متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الوطنية ،كما اثنئ على المدير السابق المهندس أنور سالم وتمنى له التوفيق .
مجددين شكرهم لكافة منتسبي الشركتين والذين يقدمون انموذج إيجابي بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركتين جراء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.