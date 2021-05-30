أساليب تمويه يستخدمها الحوثيون عند زراعتهم للألغام والفرق الهندسية تكتشفها

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انتزعت الفرق الهندسية في المنطقة العسكرية السادسة، 150 لغماً أرضياً كانت قد زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الطرقات العامة المؤدية إلى مدينة الحزم والمناطق الأخرى شمال وجنوب محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن هذه الألغام تنوعت بين ألغام فردية وعبوات ناسفة وغيرها.

وكشف المصدر أن المليشيا تعمّدت تمويه الألغام والعبوات بأشكال مختلفة ومألوفة ،حيث،تتخذ ألوان الحجارة والرمال.

وأكد أن الفرقة الهندسية قامت بإتلاف الألغام والعبوات الناسفة الخطرة، مؤكداً أن الكثير من المدنيين من أبناء الجوف والمسافرين عبرها وقعوا ضحايا الألغام التي زرعتها المليشيا في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الجوف.