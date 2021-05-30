قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في مجموعة قوية

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أوقعت قرعة كأس العرب للمنتخبات الشباب، تحت 20 عاما، اليمن في مجموعة قوية، إلى جانب تونس والسعودية.

وتقام البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وأجريت القرعة السبت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور قيادتي الإتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة القدم.