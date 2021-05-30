آخر الاخبار

قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في مجموعة قوية غريفيث يصل صنعاء لأول مرة منذ أكثر من عام حاولوا زراعتها فانفجرت بهم.. الغام الحوثيين تتسبب بمصرع عدد منهم في الحديدة تعرف كيف سجل حارس تشيلسي رقماً تاريخياً في دوري الابطال تركيا تعلن بدء إنشاء قناة اسطنبول البحرية في هذا الموعد تجنباً للوفاة..في هذه الحالة عليك التوقف فوراً عن تناول القهوة السودان يعلن عن اتفاقيات مع تركبا تبلغ 10مليارات دولار إبتزاز النساء... مصدر آخر لثراء قيادات المليشيات الحوثية صراعات الأراضي بين قيادات المليشات الحوثية في صنعاء تتوسع إلى الطراز الأول أول تعليق من التحالف على ترويج المليشيات الحوثية لإنتصارات وهمية بعد خسائرهم الكبيرة في الجبهات

قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في مجموعة قوية

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 91

أوقعت قرعة كأس العرب للمنتخبات الشباب، تحت 20 عاما، اليمن في مجموعة قوية، إلى جانب تونس والسعودية.

وتقام البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو، في جمهورية مصر العربية.

وأجريت القرعة السبت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور قيادتي الإتحاد العربي والاتحاد المصري لكرة القدم.

إقراء أيضاً
تعرف كيف سجل حارس تشيلسي رقماً تاريخياً في دوري الابطال
تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا
المرشح الأوفر حظا لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد.. من هو؟
تعرف على ...5 لاعبين عرب وصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا
صحيفة بريطانية: دولة خليجية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030
الملياردير السعودي الوليد بن طلال يكافئ ناديا سعوديا بهذا المبلغ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس