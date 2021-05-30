غريفيث يصل صنعاء لأول مرة منذ أكثر من عام

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث،اليوم الاحد إلى صنعاء في زيارة هي الأولى منذ أكثر من عام، في إطار جهود أممية ودولية لإنهاء الحرب في اليمن.

وكانت وسائل إعلام تابعة للميليشات تحدثت عن زيارة مفترضة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى صنعاء للقاء قيادة الجماعة.

وأشارت الى أن زيارة المبعوث الأممي تأتي بعد اللقاء الذي جمعه مع بالناطق باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط.

ومنعت ميليشيات الحوثي المبعوث غريفيث، من زيارة صنعاء للقاء قيادات الجماعة طوال الفترة الماضية، رغم محاولته توسيط عمان لإقناع الميليشيات بذلك.

وكانت آخر زيارة قام بها المبعوث الأممي لصنعاء في الـ11 من مارس من العام الماضي 2020م.