غريفيث يصل صنعاء لأول مرة منذ أكثر من عام

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث،اليوم الاحد إلى صنعاء في زيارة هي الأولى منذ أكثر من عام، في إطار جهود أممية ودولية لإنهاء الحرب في اليمن.
وكانت وسائل إعلام تابعة للميليشات تحدثت عن زيارة مفترضة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى صنعاء للقاء قيادة الجماعة.
وأشارت الى أن زيارة المبعوث الأممي تأتي بعد اللقاء الذي جمعه مع بالناطق باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط.
ومنعت ميليشيات الحوثي المبعوث غريفيث، من زيارة صنعاء للقاء قيادات الجماعة طوال الفترة الماضية، رغم محاولته توسيط عمان لإقناع الميليشيات بذلك.
وكانت آخر زيارة قام بها المبعوث الأممي لصنعاء في الـ11 من مارس من العام الماضي 2020م.