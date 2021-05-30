قرعة كأس العرب للشباب تضع منتخب اليمن في مجموعة قوية غريفيث يصل صنعاء لأول مرة منذ أكثر من عام حاولوا زراعتها فانفجرت بهم.. الغام الحوثيين تتسبب بمصرع عدد منهم في الحديدة تعرف كيف سجل حارس تشيلسي رقماً تاريخياً في دوري الابطال تركيا تعلن بدء إنشاء قناة اسطنبول البحرية في هذا الموعد تجنباً للوفاة..في هذه الحالة عليك التوقف فوراً عن تناول القهوة السودان يعلن عن اتفاقيات مع تركبا تبلغ 10مليارات دولار إبتزاز النساء... مصدر آخر لثراء قيادات المليشيات الحوثية صراعات الأراضي بين قيادات المليشات الحوثية في صنعاء تتوسع إلى الطراز الأول أول تعليق من التحالف على ترويج المليشيات الحوثية لإنتصارات وهمية بعد خسائرهم الكبيرة في الجبهات
قُتل وأُصيب 6 مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بانفجار شبكة ألغام ومتفجرات، أثناء محاولتهم زراعتها في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مساء السبت، إن شبكة ألغام انفجرت بـ6 حوثيين أثناء محاولتهم تركيبها في مزارع وطرقات عامة بمنطقتي دار المساوى ودار القحيم جنوبي مدينة حيس.
وأضاف أن العناصر الحوثية حاولت زراعة شبكات من الألغام والعبوات المتفجرة مختلفة الأشكال والأحجام بصورة عشوائية، لكنها انفجرت بهم.
وأكد أن الانفجار أسفر عن مصرع 4 حوثيين وإصابة 2 آخرين، فيما لم تتمكن ميليشيات الحوثي من سحب جثث القتلى إلا بعد 4 ساعات، وذلك خوفاً من وقوع عناصر جديدة في فخ الألغام التي زرعتها مسبقاً في المكان ذاته.