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تعرف كيف سجل حارس تشيلسي رقماً تاريخياً في دوري الابطال

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 سجل السنغالي حارس تشيلسي الإنجليزي، إدوارد ميندي، رقما تاريخيا جديدا في دوري الأبطال على صعيد حراس المرمى.

وأشارت الإحصاءات إلى أن ميندي أصبح أول حارس مرمى في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 12 مواجهة خاضها فريقه في بطولة دوري أبطال أوربا بموسم واحد. واهتزت شباكه في 4 مناسبات فقط. 

كما أصبح أول حارس مرمى أفريقيا يخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث بعد مشاركته في المباراة ضد مانشستر سيتي، السبت 29 مايو/أيار.

يذكر بأن ميندي ساهم بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي 0-1، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "دو دراغاو" في مدية بورتو البرتغالية

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