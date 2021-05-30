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تركيا تعلن بدء إنشاء قناة اسطنبول البحرية في هذا الموعد

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مراسم بدء بناء قناة إسطنبول التي تتجاوز مضيق البوسفور، من المقرر إجراؤها في أواخر يونيو/حزيران.

وقال الرئيس التركي، متحدثا في إسطنبول: "في نهاية يونيو، سنضع الحجر الأول في بناء قناة إسطنبول. بالطبع، هناك من يهتم بهذا المشروع الضخم. لكن هذا لن يوقفنا". تم إجراء البث على موقع تويتر الخاص به

وبحسبه، فإن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول سيزيد من الأهمية الاستراتيجية للمدينة التركية. وأضاف أردوغان: "ستشاهد ستة جسور فوق القناة.

سيتم بناء مدينتين على ضفتي الممر المائي الاصطناعي الجديد وستزين صورة إسطنبول".

تخطط تركيا لبناء قناة جديدة ستمتد موازية لمضيق البوسفور وتربط بحر مرمرة بالبحر الأسود. لأول مرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إمكانية إنشائها في عام 2011، عندما كان حينها رئيس وزراء تركيا.

سيصبح مشروع بناء شريان بحري جديد يتجاوز مضيق البوسفور، إذا تم تنفيذه، أكبر مبادرة للبنية التحتية في تاريخ تركيا وسيقلل بشكل كبير من عبء النقل على مضيق البوسفور

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