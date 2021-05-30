السودان يعلن عن اتفاقيات مع تركبا تبلغ 10مليارات دولار

الأحد 30 مايو 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن قيمة اتفاقيات بلاده مع تركيا تبلغ حوالي 10 مليارات دولار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حميدتي بمطار الخرطوم، فور عودته من تركيا وفق الوكالة الرسمية (سونا).

وقال إن "قيمة الاتفاقيات مع الجانب التركي تبلغ حوالي 10 مليارات (دولار) ومصلحة السودان في الاتفاقيات تفوق 75 بالمئة، لذا يجب تحديثها والبدء بتنفيذها".

وأضاف حميدتي: "خرجنا بمباحثات مشتركة، وتم الاتفاق على تحديث كافة الاتفاقيات السابقة".

وأشار إلى "جدية الجانب التركي والرغبة الأكيدة للاستثمار في السودان، وإحياء الاتفاقيات السابقة".

ولفت حميدتي، إلى أن "مناخ السودان ملائم لجذب المستثمرين وتهيئة البيئة لتذليل كافة العقبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقيات".

وأعرب عن "أمله في نجاح الاستثمارات ورفع المعاناة عن المواطن السوداني". وأردف حميدتي، أن الوفد السوداني ناقش مع المسؤولين الأتراك "كافة القضايا المتعلقة بالاستثمارات السابقة والآنية (لم يوضحها)"، مؤكدا أن "الزيارة ناجحة بكل المقاييس وتم إزالة الجمود والفتور".

وتابع أن تركيا "أول دولة أيدت الثورة والتغيير، وأكدت رغبتها في مساعدة الشعب السوداني".

وأضاف حميدتي، أن "الجانب التركي يرغب في خدمة السودان وفق المصالح المشتركة". والخميس، بدأ حميدتي زيارة إلى تركيا برفقة عدد من الوزراء استمرت يومين.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجالات التعليم، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وصناعة الحديد والصلب، والتنقيب، واستكشاف الطاقة، وتطوير استخراج الذهب، وإنشاء صوامع للغلال، والخدمات الصحية، والتوليد الحراري والكهربائي