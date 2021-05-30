السودان يعلن عن اتفاقيات مع تركبا تبلغ 10مليارات دولار إبتزاز النساء... مصدر آخر لثراء قيادات المليشيات الحوثية صراعات الأراضي بين قيادات المليشات الحوثية في صنعاء تتوسع إلى الطراز الأول أول تعليق من التحالف على ترويج المليشيات الحوثية لإنتصارات وهمية بعد خسائرهم الكبيرة في الجبهات التحالف يعلن حصاد عملياته ضد «الحوثيين» بـ«مأرب» و«الجوف» خلال6 شهور.. متقل الآلاف وتدمير أكثر من أربعة آلاف آلية لا يملك شعبها الوقت لممارسة الرياضة.. 4 نصائح يابانية لخسارة الوزن بعد أن أهانتهم مـأرب.. ما العلاقة بين تصعيد «الحوثيين» ضد السعودية ومفاوضات مسقط؟.. تقرير تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا "سرايا القدس" تبعث برسالة قوية لإسرائيل: ما أعددناه سابقا يفوق توقعاتكم سلطات تعز ترضخ للحراك الشعبي الواسع بالمحافظة وتتخذ ”قرار حرب“ ضد الفاسدين
أكد للمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن ماتم نشره وتداوله من قبل المليشيا الحوثية بتحقيق انتصارات لا يتعدى أن يكون «بروباغندا وفبركات إعلامية لمحاولة الترويج لانتصارات وهمية تستهدف رفع الروح المعنويه لعناصرها وتهدئة الغضب الشعبي للأهالي بمناطق سيطرتها جراء الخسائر الكبيره للأرواح من عناصرها وانسحاب الكثير ممن غرر بهم».
وقال العميد المالكي في تعليق لقناة العربية على مزاعم المليشيا الحوثية بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان: «القوات المسلحة السعوديه وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعيه على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كيلومتراً داخل محافظة صعدة».
وأضاف: «الهدف من مثل هذه الفبركات الاعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4 آلاف آليه وعربة، كما أوقعت عمليات التحالف أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية