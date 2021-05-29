التحالف يعلن حصاد عملياته ضد «الحوثيين» بـ«مأرب» و«الجوف» خلال6 شهور.. متقل الآلاف وتدمير أكثر من أربعة آلاف آلية

السبت 29 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنشر فبركات لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها، وتهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها.

وقال العميد تركي المالكي، "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرههم".

كما أضاف "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات".

وأوضح العميد المالكي في تصريحات لقناة «العربية»"بأن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الارهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من (4)آلاف آلية وعربة".

وقال أيضاً أن "ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحاب الكثير ممن غرر بهم".

كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع "إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة ٣٠ كلم داخل محافظة صعدة".

وكانت وسائل إعلام حوثية قد نشرت في وقت سابق اليوم السبت مشاهد فيديو تحدثت بانها لعملية عسكرية نفذتها عناصرها على الحدود السعودية.