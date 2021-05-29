التحالف يعلن حصاد عملياته ضد «الحوثيين» بـ«مأرب» و«الجوف» خلال6 شهور.. متقل الآلاف وتدمير أكثر من أربعة آلاف آلية لا يملك شعبها الوقت لممارسة الرياضة.. 4 نصائح يابانية لخسارة الوزن بعد أن أهانتهم مـأرب.. ما العلاقة بين تصعيد «الحوثيين» ضد السعودية ومفاوضات مسقط؟.. تقرير تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا "سرايا القدس" تبعث برسالة قوية لإسرائيل: ما أعددناه سابقا يفوق توقعاتكم سلطات تعز ترضخ للحراك الشعبي الواسع بالمحافظة وتتخذ ”قرار حرب“ ضد الفاسدين الحكومة اليمنية: تعنت الحوثي في صيانة صافر يهدد المنطقة بكارثة كبرى اليمن تتصدر القائمة.. تعرف على أسوأ 10 دول عربية للعيش ”هزيمة قاسية“ لمليشيا الحوثي شمالي ”حزم الجوف“ وزير الخارجية: تسييس الحوثيين للقضايا الإنسانية تسبب في تعميق حجم الكارثة
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنشر فبركات لانتصارات وهمية لرفع معنويات عناصرها، وتهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها.
وقال العميد تركي المالكي، "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرههم".
كما أضاف "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات".
وأوضح العميد المالكي في تصريحات لقناة «العربية»"بأن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الارهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من (4)آلاف آلية وعربة".
وقال أيضاً أن "ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحاب الكثير ممن غرر بهم".
كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.
وتابع "إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة ٣٠ كلم داخل محافظة صعدة".
وكانت وسائل إعلام حوثية قد نشرت في وقت سابق اليوم السبت مشاهد فيديو تحدثت بانها لعملية عسكرية نفذتها عناصرها على الحدود السعودية.