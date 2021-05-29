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تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 29 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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سيشارك رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي في التشكيلة الأساسية لفريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت ضد غريمه المحلي تشيلسي الذي فضل الدفع بالألماني كاي هافرتس على حساب الأمريكي كريستيان بوليسيك.

 

واختار بيب غوارديولا مدرب سيتي إشراك أولكسندر زينتشنكو في مركز الظهير الأيسر على حساب جواو كانسيلو وترك الثنائي فرناندينيو ورودري على مقاعد البدلاء مع وجود إيلكاي غندوغان في مركز خط الوسط المدافع.

 

وأخرج المدرب الإسباني المهاجمين سيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس من التشكيلة الأساسية مع الاعتماد على فيل فودن في الخط الأمامي.

 

وفضل توماس توخيل مدرب تشيلسي البدء بالظهير الأيسر بن تشيلويل بدلا من ماركوس ألونسو.

 

فيما يلي تشكيلة الفريقين:

 

مانشستر سيتي: إيدرسون - كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز - أولكسندر زينتشنكو - إيلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز - فيل فودن - رحيم سترلينغ

 

تشيلسي: إدوار مندي - سيزار أزبليكويتا - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر - ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - بن تشيلويل - ميسون ماونت - كاي هافرتس - تيمو فيرنر

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