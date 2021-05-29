سلطات تعز ترضخ للحراك الشعبي الواسع بالمحافظة وتتخذ ”قرار حرب“ ضد الفاسدين

السبت 29 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ناقش وكيل محافظة تعز عارف جامل مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية اليوم السبت 29 مايو/أيار، عددا من القضايا ومستجدات الاوضاع في المحافظة، عقب احتجاجات غاضبة منددة بفساد وفشل مسؤولي السلطة المحلية والمطالبة بإقالتهم ومحاسبتهم.

وحسب وكالة سبأ الحكومية فقد أكد وكيل المحافظة، على"إيجاد الحلول والمعالجات لمختلف القضايا والوقوف صفاً واحداً لمناقشة القضايا بشفافية والخروج بقرارات شجاعة وتنفيذها على ارض الواقع".

وتطرق الاجتماع للقضايا المتعلقة "بتحسين الخدمات الاساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والغاز وضبط ارتفاع الاسعار والحفاظ على الموارد العامة وضبط المطلوبين امنيا وثبيت الامن والاستقرار".

وأكد الحاضرون "وقوفهم صفا واحدا مع المحافظ نبيل شمسان وتفعيل دور المجالس المحلية وتفعيل الجهات الرقابية لمعالجة الاختلالات المالية والادارية وضبط الأمن والاستقرار في المحافظة".

وأقر الاجتماع "إحالة ملفات من ثبت تورطهم بقصايا فساد الى نيابة الاموال العامة وتغيرهم، وتصحيح الاختلالات والعمل على متابعة الحكومة لاصلاح الشبكة الرئيسية والفرعية وإعادة الكهرباء الحكومية".