الحكومة اليمنية: تعنت الحوثي في صيانة صافر يهدد المنطقة بكارثة كبرى

السبت 29 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذر وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم السبت29 مايو/أيار، من خطورة الإبقاء على خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة دون أي حلول.

وجدد الوزير مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة للمليشيا الحوثية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.

جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من السعودية.

وأوضح "الشرجبي" أن الحكومة تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية وتولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد على أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام 2015.

وندد الوزير بتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة ورفضها الاستجابة لقراري مجلس الأمن رقم (2511) و (2564) القاضيين بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.

وأشار إلى أن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي غاية في الأهمية في ظل الخطر الماثل، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بها.