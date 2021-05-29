”هزيمة قاسية“ لمليشيا الحوثي شمالي ”حزم الجوف“

السبت 29 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 29 مايو/أيار، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، وألحقت بها ”هزيمة قاسية“ في محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فان “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت اليوم هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف”.

وأكد البيان، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة كبّدوا “الحوثيين” خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

وأوضح أن قوات الجيش ترصد كل تحركات جماعة الحوثيين بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن قوات الجيش كانوا لهم بالمرصاد وألحقوا بهم (الحوثيين) هزيمة قاسية.

ومنذ أكثر من شهر، يخوض الجيش اليمني المقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك استنزاف واسعة ضد الحوثيين، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المهاجمين الحوثيين.

أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت 29 مايو/أيار، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، وألحقت بها ”هزيمة قاسية“ في محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فان “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت اليوم هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف”.

وأكد البيان، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة كبّدوا “الحوثيين” خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

وأوضح أن قوات الجيش ترصد كل تحركات جماعة الحوثيين بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن قوات الجيش كانوا لهم بالمرصاد وألحقوا بهم (الحوثيين) هزيمة قاسية.

ومنذ أكثر من شهر، يخوض الجيش اليمني المقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك استنزاف واسعة ضد الحوثيين، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المهاجمين الحوثيين.