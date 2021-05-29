في انقلاب آخر على كل الاتفاقات.. عيدروس يعين شلال شايع في منصب جديد انهيار كبير في قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء المرشح الأوفر حظا لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد.. من هو؟ إحباط هجوم حوثي هو الثالث يستهدف السعودية في أقل من 24 ساعة ورواية مختلفة للحوثيين اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة عبر الهواء الانتقالي يتهم قوات طارق صالح بالتورط في محاولة اغتيال احد القيادات العسكرية البارزة السعودية تعلن السماح بدخول المسافرين من 11 دولة تعرف على ...5 لاعبين عرب وصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا صادرات النفط الروسية للويات المتحدة تسجل أرقام قياسية قرار جديد من مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فلسطين وتونس ترحب
يواصل المجلس الانتقالي، انقلابه على اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية، بتعيينات عسكرية وامنية جديدة .
واصدر عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي، اليوم السبت، قرارا بتعيين مدير امن عدن المقال شلال شايع في منصب جديد.
وقال موقع المجلس الانتقالي على الانترنت إن "عيدروس الزُبيدي أصدر قراراً بتكليف "اللواء شلال علي شائع هادي قائداً لوحدات مكافحة الإرهاب"، وتنظيم عمل تلك الوحدات بلائحة داخلية.
هذه الوحدات المشار اليها هي ضمن التشكيلات العسكرية غير النظامية التابعة للانتقالي ومليشيات الحزام الامني، التي تدعمها وتمولها دولة الامارات في عدن.
ويسيطر الانتقالي على الوضع الامني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن، رغم اتفاق الرياض الذي ينص على دمج الوحدات التابعة للانتقالي في اطار وزارتي الدفاع والداخلية، لكم ذلك لم ينفذ.
وكان الرئيس هادي، عين بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، عين مدير امن جديد للعاصمة المؤقتة عدن خلفا لشلال شايع الذي عينه ملحقا عسكريا لليمن لدى الامارات.