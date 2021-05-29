في انقلاب آخر على كل الاتفاقات.. عيدروس يعين شلال شايع في منصب جديد

السبت 29 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 1101

يواصل المجلس الانتقالي، انقلابه على اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية، بتعيينات عسكرية وامنية جديدة .

واصدر عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي، اليوم السبت، قرارا بتعيين مدير امن عدن المقال شلال شايع في منصب جديد.

وقال موقع المجلس الانتقالي على الانترنت إن "عيدروس الزُبيدي أصدر قراراً بتكليف "اللواء شلال علي شائع هادي قائداً لوحدات مكافحة الإرهاب"، وتنظيم عمل تلك الوحدات بلائحة داخلية.

هذه الوحدات المشار اليها هي ضمن التشكيلات العسكرية غير النظامية التابعة للانتقالي ومليشيات الحزام الامني، التي تدعمها وتمولها دولة الامارات في عدن.

ويسيطر الانتقالي على الوضع الامني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن، رغم اتفاق الرياض الذي ينص على دمج الوحدات التابعة للانتقالي في اطار وزارتي الدفاع والداخلية، لكم ذلك لم ينفذ.

وكان الرئيس هادي، عين بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، عين مدير امن جديد للعاصمة المؤقتة عدن خلفا لشلال شايع الذي عينه ملحقا عسكريا لليمن لدى الامارات.