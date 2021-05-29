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انهيار كبير في قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء

السبت 29 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:

في صنعاء 

 شراء الدولار 597

بيع الدولار 599

شراء السعودي 157.70

بيع السعودي 157.90

 في عدن

 شراء الدولار 923

بيع الدولار 928

شراء السعودي 243.50

بيع السعودي 244.50

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