انهيار كبير في قيمة الريال اليمني مساء اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في عدن وصنعاء المرشح الأوفر حظا لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد.. من هو؟ إحباط هجوم حوثي هو الثالث يستهدف السعودية في أقل من 24 ساعة ورواية مختلفة للحوثيين اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة عبر الهواء الانتقالي يتهم قوات طارق صالح بالتورط في محاولة اغتيال احد القيادات العسكرية البارزة السعودية تعلن السماح بدخول المسافرين من 11 دولة تعرف على ...5 لاعبين عرب وصلوا لنهائي دوري أبطال أوروبا صادرات النفط الروسية للويات المتحدة تسجل أرقام قياسية قرار جديد من مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن فلسطين وتونس ترحب التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرة للمليشيات الحوثية خلال 24ساعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت:
في صنعاء
شراء الدولار 597
بيع الدولار 599
شراء السعودي 157.70
بيع السعودي 157.90
في عدن
شراء الدولار 923
بيع الدولار 928
شراء السعودي 243.50
بيع السعودي 244.50