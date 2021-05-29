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عاجل: إحباط هجوم حوثي هو الثالث يستهدف السعودية في أقل من 24 ساعة ورواية مختلفة للحوثيين

السبت 29 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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حطام طائرة مفخخة

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ظهر اليوم السبت، إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف أنه دمّر زورقين مفخخين مسيّرين مقابل ميناء الصليف في اليمن قبل تنفيذ العملية العدائية، هو الثالث في اقل من 24 ساعة.

وأشار التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وفجر السبت أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

رواية حوثية

اما الرواية الأخرى لجماعة الحوثي المسلحة، حول هجوم فجر السبت فقالت إنها استهدفت قاعدة عسكرية سعودية بطائرتين مسيرتين.

وزعم المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان ‏تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة، حد تعبيره.

وامس الجمعة أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأكد التحالف استمرار الميليشيا بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني السعودي، عن سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان دون إصابات.

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