الانتقالي يتهم قوات طارق صالح بالتورط في محاولة اغتيال احد القيادات العسكرية البارزة

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اتهمت صحيفة ممولة من الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات قوات "طارق صالح"، في محاولة اغتيال استهدفت قيادي عسكري بارز في مليشيا المجلس الانتقالي، الاثنين الماضي بمحافظة لحج.
ونقلت صحفية الايام الصادرة من عدن عن مصادر في قوات الانتقالي باللواء الخامس الذي يتمركز في مديرية ردفان بلحج قولها؛ إنّ "قوات اللواء داهمت عددًا من المواقع التي كان يختبئ فيها المسلحين الذين نفذوا الكمين المسلح الذي استهدف، الاثنين الماضي، قائد اللواء الأول صاعقة في الانتقالي، عبدالكريم الصولاني، خلال رحلته بين الضالع وعدن".
وأشارت إلى أنه تم اعتقال عدد من منفذي الهجوم، واعترفوا بأنهم ضباط منتمين لقوات “حراس الجمهورية” الذي يقوده طارق صالح في الساحل الغربي، موضحين أنهم حصلوا على الأطقم العسكرية من نفس القوة بغية تنفيذ عملية الاغتيال.
والإثنين الماضي، قتل أحد موظفي منظمة "أوكسفام"، واصيب اثنين آخرين بجروح بليغة، في كمين مسلح استهدف قائد اللواء الأول صاعقة التابع لمليشيا المجلس الانتقالي، وهو طريقه من العاصمة المؤقتة عدن نحو محافظة الضالع،لكنه نجا.
يشار الى ان قوات الانتقالي وطارق صالح تشكيلات عسكرية غير نظامية تدعمها دولة الامارات التي تستخدمها كأذرع عسكرية لها في الجنوب اليمني ومناطق الساحل الغربي في البلاد.