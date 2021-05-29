صادرات النفط الروسية للويات المتحدة تسجل أرقام قياسية

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سجلت صادرات النفط والمنتجات البترولية الروسية للولايات المتحدة في شهر مارس الماضي، رقما قياسيا على مدار الـ12 عاما الماضية.
وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للنفط والمنتجات النفطية للولايات المتحدة.
وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة حجم واردات المواد الخام من روسيا في شهر مارس بـ1.8 مرة مقارنة بشهر فبراير، إلى 22.938 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2009.