التحالف يعلن تدمير ثاني مسيرة للمليشيات الحوثية خلال 24ساعة

السبت 29 مايو 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر السبت، تدمير طائرة مسيرة "مفخخة"، أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي السعودية، في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأفاد البيان بـ"اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط (جنوبي المملكة)".

وأوضح البيان "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية، بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثي حول بيان التحالف العربي حتى الساعة (5:20 ت.غ). والجمعة، أعلن التحالف العربي في اليمن، في بيان، تدمير طائرة مسيرة "مفخخة"، أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية