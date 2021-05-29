المدير العام لشركة مصافي مأرب يعقد اجتماعاً دوري مع مدراء أقسام السركة

السبت 29 مايو 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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عقد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للتكرير ( مصافي مأرب ) المهندس سالم محمد كعيتي الاجتماع الدوري مع مدراء الأقسام بالشركة وذلك لمناقشة وتباحث أهم القضايا ذات الأهمية المتعلقة بتطوير عمل إنتاج المصافي.

وفي بداية الاجتماع ترحم المهندس سالم كعيتي ومدراء الأقسام على أرواح زملائهم الذين وافاهم الأجل بسبب جائحة كورونا بعد حياة حافلة بالإنجازات في خدمة الوطن.

وأشاد المدير كعيتي على مستوى الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا ..

مشيراً للدور الهام للمحافظة على مستوى الإنتاج في المصافي. واطلع المدير كعيتي على التجهيزات لعملية الصيانة المزمع تنفيذها خلال الفترة الحالية للتطوير من عمل المصافي وبما يعزز من زيادة عملية الإنتاج.

وشدد المدير كعيتي على أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على الإنجازات التي حققتها الشركة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستمع المدير كعيتي من مدراء الأقسام على البرامج والخطط التي تسهم في تعزيز وتطوير العملية الإنتاجية في المصافي.