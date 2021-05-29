حصدت العشرات.. صقور التحالف يمطرون حمم «الموت» على رؤوس «الحوثيين» شرقي «مأرب»

السبت 29 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي العشرات من عناصر المليشيات الحوثية اليوم الجمعة مصرعهم وإصابة آخرين في قصف جوي نفذته مقاتلات التحالف العربي على تحركات ومواقع المليشيات بـ محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية بأن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة المشجح (غرب مأرب)، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات ومعدات قتالية"​​​.