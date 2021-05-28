الملياردير السعودي الوليد بن طلال يكافئ ناديا سعوديا بهذا المبلغ

الجمعة 28 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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منح رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مكافاة ثمينة لنادي الفيصلي، بمناسبة حصول فريقه الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

​وتوّج فريق الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء أمس الخميس.

​وحضر المباراة الختامية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي سلم الكأس إلى فريق الفيصلي.

يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.