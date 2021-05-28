شركات نفطية عالمية تعود للإنتاج في اليمن ولأول مرة منذ الإنقلاب يتم حفر عدد من الآبار الاستكشافية

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كشف وزير النفط عبد السلام باعبود عن عودة خمس شركات نفطية عالمية للإنتاج في اليمن بعد توقف لسنوات جراء الانقلاب والحرب.
وقال باعبود في حوار مع "الشرق الأوسط" إنه لأول مرة منذ الانقلاب تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية في قطاع تسعة النفطي، إلى جانب إنجاز مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في القطاع نفسه.
وأشار الى أن متوسط الإنتاج اليومي من القطاعات النفطية في البلاد نحو خمسة وخمسين ألف برميل يومياً.
وقال ًان العمل يتم حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع خمسة وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد، ما يعني إضافة كمية تقدر بين عشرين وخمسة وعشرين ألف برميل يومياً.
وواضح أن وزارة النفط عملت خلال الفترة الماضية على بذل جهود كبيرة لإعادة عدد القطاعات النفطية للإنتاج بعد توقف العمل.
ولفت إلى انه سيتم تشغيل 80 محطة كهرباء على امتداد المحافظات المحررة عبر المنحة السعودية، ما سيتيح حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء.
وتحدث وزير النفط، عن جهود لمعالجة إشكالية ناقلة صافر التي وصفها بالحساسة، مبيناً أن الحكومة قدمت مقترحاً للحل بأن تقوم الأمم المتحدة بالاستفادة من عائدات النفط الموجود في الخزان لدفع رواتب الموظفين ودعم العمليات الإنسانية.