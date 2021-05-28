احباط هجوم حوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

الجمعة 28 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأكد التحالف استمرار الميليشيا بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.